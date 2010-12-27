Трое мужчин среди ночи пытались украсть девушку на Петроградке

Приезжие пытались силой затащить в машину петербурженку.

Утром 12 ноября петербуржцы обратились в полицию с заявлением о попытке похищения человека. Трое неизвестных пытались затащить молодую девушку в автомобиль. По словам местных жителей, преступники были неславянской внешности. Инцидент произошел около Центральной библиотеки имени Пушкина в Петроградском районе города. Такие сведения предоставили "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В ситуации разбираются оперативники. Полиции известен номер автомобиля подозреваемых. Они передвигались на машине серого цвета. На место событий выехал наряд.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка получила 4,5 года ИК строгого режима за похищение человека ради денег.

Фото: Piter.tv

