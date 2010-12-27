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Трое мужчин среди ночи пытались украсть девушку на Петроградке
Сегодня, 6:37
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lesjasap

Трое мужчин среди ночи пытались украсть девушку на Петроградке

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Приезжие пытались силой затащить в машину петербурженку.

Утром 12 ноября петербуржцы обратились в полицию с заявлением о попытке похищения человека. Трое неизвестных пытались затащить молодую девушку в автомобиль. По словам местных жителей, преступники были неславянской внешности. Инцидент произошел около Центральной библиотеки имени Пушкина в Петроградском районе города. Такие сведения предоставили "Невские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

В ситуации разбираются оперативники. Полиции известен номер автомобиля подозреваемых. Они передвигались на машине серого цвета. На место событий выехал наряд.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка получила 4,5 года ИК строгого режима за похищение человека ради денег.

Фото: Piter.tv
 

Теги: мигранты, петроградка, похищение человека
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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