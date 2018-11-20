Трое мужчин пытались похитить женщину в Калининском районе

Похитители насильно усадили жертву в автомобиль и пытались скрыться в неизвестном направлении.

В минувшую субботу, 2 февраля, в Калининском районе полиция задержала троих мужчин, которые пытались похитить 35-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба УВО.

Известно, что троица напала на свою жертву возле дома №23 на Тимуровской улице. Похитители насильно усадили петербурженку в автомобиль и скрылись с места происшествия в сторону улицы Брянцева.

Через некоторое время стражам порядка удалось отследить машину преступников. Все четверо были задержаны возле дома №97 по Северному проспекту и переданы сотрудникам 17 отделения полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: Piter.TV