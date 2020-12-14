Трое медведей в Московском зоопарке впали в спячку

Трое животных – 28-летняя камчатская бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур (25 лет) и Алладин (26 лет) впали в спячку в Московском зоопарке. Об этом сообщили на портале мэрии Москвы.
Медведей начали готовить к спячке ранней осенью. Их кормили калорийной пищей: сладкими фруктами (яблоками, виноградом, грушами), свежей рыбой, овощами, бахчевыми, сухофруктами.
В этом году впервые удалось запечатлеть на видео, как косолапые впадают в зимнюю спячку. Медведей во время сна не должны беспокоить посторонние люди, поэтому подходить к вольеру могут только знакомые зверям сотрудники. Животные проснутся, когда в Москву вернется солнечная погода.
Медведи Петербурга также отправились на зимнюю спячку.
Видео: Официальный сайт Мэра Москвы
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