Трое медведей в Московском зоопарке впали в спячку

Медведей начали готовить к спячке ранней осенью.

Трое животных – 28-летняя камчатская бурая медведица Роза и гималайские медведи Будур (25 лет) и Алладин (26 лет) впали в спячку в Московском зоопарке. Об этом сообщили на портале мэрии Москвы.

Медведей начали готовить к спячке ранней осенью. Их кормили калорийной пищей: сладкими фруктами (яблоками, виноградом, грушами), свежей рыбой, овощами, бахчевыми, сухофруктами.

В этом году впервые удалось запечатлеть на видео, как косолапые впадают в зимнюю спячку. Медведей во время сна не должны беспокоить посторонние люди, поэтому подходить к вольеру могут только знакомые зверям сотрудники. Животные проснутся, когда в Москву вернется солнечная погода.

Медведи Петербурга также отправились на зимнюю спячку.

Видео: Официальный сайт Мэра Москвы