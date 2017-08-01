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На Полюстровском рынке изъяли три шкуры медведя
Сегодня, 9:24
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На Полюстровском рынке изъяли три шкуры медведя

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Шкуры продавали без разрешения на добычу.

Сотрудники природоохранной прокуратуры и специалисты комитета по природопользованию изъяли на Полюстровском рынке три шкуры медведя. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности

Шкуры продавали без разрешения на добычу. Одна из шкур невыделанная. Ветеринарно-сопроводительные документы также отсутствовали.

 По данным фактам возбудили дело об административном правонарушении. Виновность продавца, место и законность добычи медведей будет установлена 28 октября при рассмотрении дела.

Видео: Медведь загнал рыбаков на дерево в Хабаровском крае.

Фото: pixabay 

Теги: медведь, полюстровский рынок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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