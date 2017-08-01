На Полюстровском рынке изъяли три шкуры медведя

Сотрудники природоохранной прокуратуры и специалисты комитета по природопользованию изъяли на Полюстровском рынке три шкуры медведя. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
Шкуры продавали без разрешения на добычу. Одна из шкур невыделанная. Ветеринарно-сопроводительные документы также отсутствовали.
По данным фактам возбудили дело об административном правонарушении. Виновность продавца, место и законность добычи медведей будет установлена 28 октября при рассмотрении дела.
Видео: Медведь загнал рыбаков на дерево в Хабаровском крае.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )