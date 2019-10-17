  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:50
147
MShaffter
Код вставки плеера

Видео: Медведь загнал рыбаков на дерево в Хабаровском крае

0 0

Один из рыбаков снял репортаж с дерева.

В Хабаровском крае дикий медведь напал на рыбаков и загнал их на дерево.

Неожиданная встреча произошла на реке Кирпичный в Ванинском районе Хабаровского края. Рыбаки на резиновых лодках ловили рыбу, когда к ним на берегу подошел молодой медведь. Мужчины в поисках спасения от дикого зверя забрались высоко на дерево и пытались оттуда шумными криками и нецензурной лексикой отогнать косолапого. Но тот не обращал внимания на оскорбления и продолжал орудовать.

Он вдоволь наигрался с надувными лодками, съел улов и удалился. Рыбаки не пострадали.

Видео: ВК, ПИК - Горячие Новости

Теги: еновости хабаровского края, медведи в россии, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии