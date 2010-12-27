Три радиостанции Канады отказались от песен Майкла Джексона в эфирах

К подобному решению владельцы радиостанций пришли из-за обвинений в сторону музыканта насчет того, что возможно он занимался растлением малолетних.

Три главные радиостанции в Канаде приняли решение о прекращении вещания в прямом эфире песен легендарного музыканта своей эпохи Майкла Джексона. Об этом сообщает сетевое издание "Газета.ру".

Вещатели объяснили отказ реакцией слушателей на премьеру документального фильма HBO "Покидая Неверлэнд" (Leaving Neverland), основанном на интервью с Уэйдом Робсоном и Джеймсом Сейфчаком. Мужчины обвиняют Джексона в том, что он склонил их к сексуальным контактам, когда они были детьми.

Уточняется, что к подобному решению о запрете транслирования музыкальных композиций Джексона владельцы радиостанций пришли из-за обвинений в сторону музыканта насчет того, что возможно он занимался растлением малолетних.

Источник: сетевое издание "Газета.ру"