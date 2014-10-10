Три муниципалитета Свердловской области затопило из-за сильных дождей

Три городских округа в Свердловской области оказались подтоплены из-за сильных дождей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС региона.

Из-за обильных осадков произошли подтопления территорий в Горноуральском, Нижнесалдинском и Верхнесалдинском городских округах.

В селе Николо-Павловское Горноуральского городского округа подтоплено 20 домов, 74 приусадебных участка и один участок автомобильной дороги. Также 13 человек, включая двух детей, находятся в пункте временного размещения, с ними работают психологи.

От подтоплений пострадала территория Верхней Салды, подтопленными оказались 19 домов, а водой смыло пешеходный мост, соединяющий две части города. Также пострадали 16 домов в Нижней Салде.

В ликвидации последствий задействовано 119 человек и 41 единица техники.

Ранее на пляжах в Сочи из-за сильных ливней запретили купаться.

Видео: Telegram / URA.RU