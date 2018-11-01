  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Тучков, Володарский и Благовещенский мосты разведут в ночь на 15 марта
Сегодня, 12:43
314
nastya960

Тучков, Володарский и Благовещенский мосты разведут в ночь на 15 марта

0 0

Навигация по Петербургу начнется 10 апреля.

В ночь с 14 на 15 марта в Петербурге разведут три моста. Технологическая разводка будет проведена на Благовещенском, Володарском и Тучковом мосту. Об этом сообщает пресс-служба "Мостотреста".

Благовещенский мост разведут с  01:25 до 02:45 и с 3:10 до 5 утра. Володарский мост будет разведен с 2 часов ночи до 05:45.

"Мостотрест"

Тучков мост станет недоступен для пешеходов и водителей с двух часов ночи до 4:55 утра. Навигационный сезон в Петербурге откроется 10 апреля. 

Ранее Володарский мост уже разводили в ночь с 11 на 12 марта. 
Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"/ ВК

 

Местоположение на карте:

Теги: благовещенский мост, володарский мост, навигационный сезон, тучков мост
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Оставить комментарий