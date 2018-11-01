Тучков, Володарский и Благовещенский мосты разведут в ночь на 15 марта

Навигация по Петербургу начнется 10 апреля.

В ночь с 14 на 15 марта в Петербурге разведут три моста. Технологическая разводка будет проведена на Благовещенском, Володарском и Тучковом мосту. Об этом сообщает пресс-служба "Мостотреста".

Благовещенский мост разведут с 01:25 до 02:45 и с 3:10 до 5 утра. Володарский мост будет разведен с 2 часов ночи до 05:45. "Мостотрест"

Тучков мост станет недоступен для пешеходов и водителей с двух часов ночи до 4:55 утра. Навигационный сезон в Петербурге откроется 10 апреля.

Ранее Володарский мост уже разводили в ночь с 11 на 12 марта.

Фото: CПб ГБУ "Мостотрест"/ ВК