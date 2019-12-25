Три иномарки сгорели у дома на Дунайском проспекте

BMW выгорел полностью.

Глубокой ночью 30 августа в Московском районе Петербурга произошел пожар. В огне пострадали три иномарки. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Звонок о возгорании у дома №23 по Дунайскому проспекту поступил дежурному в 2:35. На борьбу с огнем отправились 10 человек личного состава и две единицы спецтехники.

Уже в 3:20 пожар потушили, но Mazda осталась без капота и бампера, Lexus без правой стороны кузова, BMW выгорел полностью.

Ранее на Киевском шоссе в Петербурге сгорел BMW.

Фото: Piter.tv