Три корабля Северного флота прибыли в Петербург для участия в параде ВМФ

Два из них остановились в Кронштадте.

В Петербург прибыли самые крупные участники Главного военно-морского парада, который пройдет 31 июля. Об этом накануне сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Речь идет о надводных и подводных кораблях Северного флота первого и второго ранга. Фрегат "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" уже занял свое место на бочках между Дворцовым и Благовещенскими мостами. Его можно увидеть с Университетской и Адмиралтейской набережных. Также прибыли атомный подводный крейсер "Северодвинск", большой десантный корабль "Иван Грен". Они находятся в Кронштадте.

Напомним, 24 июля разведут четыре моста в Петербурге из-за репетиции ко Дню ВМФ. Кроме того, будет ограничено движение транспорта в центре города.

Фото: Минобороны РФ