Дикие звери зашли в Нешкан в поисках еды.

Три голодных белых медведя пришли в российский поселок. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Daily Strom. В СМИ уточнили, что инцидент произошел на Чукотке, в окрестностях населенного пункта Нешкан. На ролике видно, что дикие животные спокойно заходят в село, чтобы найти остатки пищи.

Напомним, что ранее очевидцы заявили, что десятки исхудавших белых медведей вернулись в село Рыркайпий около мыса Кожевникова на Чукотке. Тогда местные жители смогли насчитать порядка 30 особей. Некоторых хищников заметили дети, так как те гуляли около здания местной школы. Спустя некоторое время появились данные об обнаружении самки белого медведя в окружении детенышей.

В Ленинградском зоопарке открылась экспозиция "Зоосад в годы блокады".

Видео: Telegram / Daily Storm