Три человека пострадали в аварии в Севастополе

Пассажиры "Лады Приоры" были госпитализированы.

Три человека пострадали в автомобильной аварии, которая произошла в Севастополе. Об этом рассказали представители регионального управления УМВД по городу. Транспортное происшествие зафиксировано около восььми часов утра 2 мая. Специалисты уточнили, что водитель на машине "Lada Priora двигался по трассе "Симферополь – Бахчисарай – Севастополь", однако при повороте налево мужчина не предоставил преимущество "Шевроле", который двигался во встречном направлении. За рулем второго автомобиля находился мужчина 1990-го года рождения.

В 07 часов 47 минут водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем "Лада Приора" на 70 км + 240 метров а/д Симферополь-Бахчисарай-Севастополь, при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю "Шевроле"... пресс-служба МВД по Севастополю

После этого произошло столкновение. Медицинским службам пришлось госпитализировать трех пассажиров "Лады Приоры" с места ДТП. У пациентов зарегистрированы травмы различной степени тяжести. Полиция не установила опьяняющее состояние у шоферов.

В результате ДТП из-за пыльной бури в Иллинойсе погибли шесть человек.

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