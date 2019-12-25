Почти каждая третья пачка пельменей в петербургских магазинах не соответствует составу

Следует выбирать продукцию с коротким составом, мясо должно стоять на первом месте.

Петербургская общественная организация "Общественный контроль" проверила пельмени, которые продаются в магазинах города. Выяснилось, что почти каждая третья пачка содержит недостоверный состав. Об этом рассказал председатель организации Всеволод Вишневецкий на своей странице "ВКонтакте".

Все купленные для проверки пельмени были изготовлены техническим способом, то есть не по ГОСТу. В пельменях с телятиной торговой марки "Sибирская коллекция" нашли пищевые растительные волокна и влагоудерживающий агент каррагинан. Они не были заявлены в составе. Та же ситуация с продукцией "Лапландский хутор", где обнаружили соевый текстурат.

Производитель пельменей торговой марки "Казан" написал, что в составе содержится баранина. По итогам экспертизы оказалось, что там мясо птицы механической обвалки, пищевые растительные волокна и соевый текстурат.

Самыми мясными признали пельмени с телятиной ТМ "Цезарь". Дешевле всех стоят пельмени "Семейные" от "Кулинарных решений". Лучшими по соотношению цена/качество оказались "Классические" ООО "МИНАЙЛ".

Всеволод Вишневецкий рекомендует выбирать пельмени с самым коротким составом. Мясо при этом должно стоять на первом месте.

Ранее петербуржцам рассказали, как выбрать хлеб и сладкую выпечку.

Фото: ВКонтакте / Всеволод Вишневецкий