Тренер вратарей хоккейного СКА рассказал о жизни во время карантина

В клубе все ждали дальнейших действий руководства КХЛ.

Тренер вратарей петербургского СКА Марко Торениус поделился мнением о решении отменить сезон в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ - прим.) в связи с эпидемией коронавируса.

"Мы долго ждали решения КХЛ о дальнейшей судьбе сезона. Это было одновременно противно и волнительно. Всех разочаровывало состояние неопределенности. Было понятно, что коронавирус создаст препятствия для продолжения Кубка Гагарина. Решение об отмене сезона я встретил с облегчением и сразу уехал на машине домой. Не знаю, захочу ли я еще вернуться в Россию, но пока в моих планах только дом, карантин и сауна", - приводит слова Торениуса финское издание Ilta-Sanomat.

Марко Торениус тренирует вратарей СКА с 2014 года.

Напомним, в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина СКА прошел подольский "Витязь" и должен был встретиться с "Йокеритом" в полуфинале Западной конференции. Но клуб из Финляндии отказался от дальнейшей борьбы за трофей из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее хоккеисты СКА записали видео-обращение для болельщиков.

Фото: ska.ru