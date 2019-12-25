Тренер по айкидо разгуливал в женской одежде по улицам Петербурга

Также он оголял свои половые органы.

В полицию Фрунзенского района накануне поступило сообщение о том, что у школы олимпийского резерва на Будапештской обнажается женщина. Об этом сообщила "Фонтанка".

Уже через непродолжительное время у парка Интернационалистов похожая по описанию женщина была задержана. Только в женской одежде оказался 49-летний мужчина, который работает тренером по айкидо в одном из спортивных клубов.

Как установили сотрудники полиции, 13 декабря он уже пугал своими манипуляциями с обнаженным половым органом школьниц. Возбуждено уголовное дело по статье "Развратные действия".

Ранее стало известно, что в Петербурге учителя биологии подозревают в развращении учеников.

Фото: Piter.tv