Вышел трейлер сериала "Четыре свадьбы и одни похороны"

Первая серия выйдет на экраны 31 июля 2019 года.

Стриминговый сервис Hulu показал первый трейлер комедийного сериала " Четыре свадьбы и одни похороны", снятого на основе одноименного фильма 1994 года.

Сюжет повествует о четырех друзьях, которые спустя долгое время встречаются на роскошной лондонской свадьбе. Впоследствии жизнь героев меняется, Они переживают политический скандал, попадут в гущу гламурной жизни английской столицы, а также справят четыре свадьбы и одни похороны.

Главные роли в сериале сыграли Натали Эммануэль, Брэндон Майкал Смит, Ребекка Риттенхаус, Джон Рейнольдс, Зои Бойл, Эмилио Дургазинх, Гуз Кхан и другие. Первая серия выйдет на экраны 31 июля 2019 года.

Оригинальный фильм с Хью Грантом и Энди Макдауэлл вышел в 1994 году. Лента получила две номинации на премию "Оскар" и другие награды, а также собрала в прокате более 250 млн при бюджете 4,4 млн.

Ранее мы публиковали первый трейлер продолжения "Джуманджи".

Видео: Ютуб/ Hulu