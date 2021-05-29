Трейлер Vampire: The Masquerade — Swansong посвятили навыкам героев

Игра выйдет на игровых приставках и ПК 19 мая.

Новый трейлер компьютерной игры Vampire: The Masquerade — Swansong посвятили древу навыков героев. Авторы проекта рассказали геймерам о том, как можно настроить персонажа в соответствии с выбранным сителям игры. Ролик размещен на YouTube-канале Future Games Show.

Известно, что пользователь будет способен заставить NPC открыть тебе дверь силой убеждения или же сделать ставку на технологические способности. Во втором случае он взломает замок на препятствии самостоятельно. В Игре будут присутствовать навыки, уникальные для каждого из трёх героев.

Создатели игры уточнили, что Лейша предпочитает действовать скрытно. Она может затуманить рассудок окружающих, чтобы скрыть для них своё присутствие. Эмем умеет быстро проникать в недоступные места, а Галеб превращает NPC в собственных марионеток. От выбранного стиля геймплея будет зависеть развитие сюжета.

Официальный разил Vampire: The Masquerade — Swansong запланирован на 19 мая. Игра выйдет на персональных компьютерах, приставках PlayStation, Xbox и Switch.

Вышли обновленные трейлеры "Брата" и "Брата 2".

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