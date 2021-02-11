Трейлер "Сокола и Зимнего Солдата" установил рекорд во время Суперкубка

Премьера кинокомикса состоится в стрим-сервисе Disney+ 18 марта.

Трейлер предстоящего фантастического сериала сервиса Disney+ "Сокол и Зимний Солдат" показал лучший результат по просмотрам аналогичных трейлеров. Ролик показали во время Суперкубка по американскому футболу.

Согласно ролику, в сериале появятся Агент США и преступник из Заковии Земо. Именно они заставят объединиться главный героев. Главные роли получили Энтони Маки, Себастиан Стэн, Даниэль Брюль и Десмонд Чайм.

Премьера ожидается в стрим-сервисе Disney+ 18 марта.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер нового мультфильма Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких".

Видео: Youtube/Marvel Entertainment