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Трейлер "Сокола и Зимнего Солдата" установил рекорд во время Суперкубка

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Премьера кинокомикса состоится в стрим-сервисе Disney+ 18 марта.

Трейлер предстоящего фантастического сериала сервиса Disney+ "Сокол и Зимний Солдат" показал лучший результат по просмотрам аналогичных трейлеров. Ролик показали во время Суперкубка по американскому футболу.

Согласно ролику, в сериале появятся Агент США и преступник из Заковии Земо. Именно они заставят объединиться главный героев. Главные роли получили Энтони Маки, Себастиан Стэн, Даниэль Брюль и Десмонд Чайм.

Премьера ожидается в стрим-сервисе Disney+ 18 марта.

Ранее мы сообщали о том, что вышел трейлер нового мультфильма Андрея Хржановского "Нос, или Заговор "не таких".

Видео: Youtube/Marvel Entertainment

Теги: marvel, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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