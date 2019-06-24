Disney выпустили новый тизер "Короля Льва"

Картина выйдет в прокат 19 июля

Кинокомпания Disney показала новый тизер фильма "Король Лев" режиссера Джона Фавро. Кино станет римейком культового мультфильма 1994 года.

В новом ролике зрителям показали сцену общения Симбы с отцом Муфасой, его встречу с подругой Налой, а также знаменитый момент "говорящего" неба.

Помимо этого на экране появятся и другие любимые всеми персонажи — Муфаса, Пумба, Тимон, Рафик и другие. Картина выйдет в прокат 19 июля

Новый мультфильм сделан настолько реалистично, что создается впечатление, что снимали настоящих животных. Такой эффект получился благодаря новаторским методам кинопроизводства. Тем не менее, излишний реализм сыграл с создателями злую шутку. В частности речь идет о героях Пумбы и Тимона, которых пользователи назвали "ужасающими монстрами".

Напомним, что новый "Король Лев" повторяет мультфильм, вышедший в 1994 году. Анимационная картина завоевала две премии "Оскар" и три премии "Грэмми"". В мировом прокате мультфильм собрал 968 млн.

Видео: Disney