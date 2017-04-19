Трейлер Family Pack напоминает о "Джуманджи" и "Мафии"

Family Pack выйдет на Netflix 23 октября.

Американский стриминговый сервис Netflix опубликовал в социальных сетях официальный трейлер будущего фильма Family Pack (французское название - Loups-Garous). Главную роль в приключенческой комедии исполнил актер Жан Рено. По сюжету картины обычная компания людей получает загадочную древнюю карточную игру. Однако во время попытки в неё сыграть, все игроки внезапно оказываются в средневековье. Им предстоит пройти опасное испытание. Речь идет о том, что каждую ночь на жителей деревни нападают оборотни. Героям необходимо выяснить, кто из мирных на вид соседей превращается в монстров.

Критики полагают, что зрителей ждет киноверсия популярной социально-психологической настольной игры "Вервольф", одной из разновидностей культовой "Мафии". Один из эпизодов в презентационном ролике демонстрирует, как друзья собираются начать игровой сеанс. И завершение игры должно стать для них способом возвращения в родной дом. Официальная премьера проекта запланирована на онлайн-ресурсе Netflix 23 октября.

Вышел обновленный трейлер "Мегалополиса" с новыми кадрами.

Фото и видео: YouTube / Netflix