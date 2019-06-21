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Вышел новый трейлер "Али, Рули!" со звездой "Стражей Галактики"

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Премьера фильма запланирована на 11 июля 2019 года.

Кинокомпания 20th Century Fox выпустила новый трейлер комедии "Стубер" с Дэйвом Батистой ("Стражи Галактики") в главной роли. Видео было опубликовано на официальном ютуб-канале компании.

В центре сюжета фильма водитель сервиса Uber Стю, в машину к которому сел полицейский. Сотрудник органов втягивает водителя в погоню за преступниками, пока тот отчаянно пытается сохранить свою жизнь и пятизвездочный рейтинг.
Режиссером фильма стал автор фильма "Глухой Пролет" Майкл Даус. Главные роли в фильме исполнили Дэйв Батиста, Карен Гиллан, Натали Моралес, Бетти Гилпин, Ико Уайс, Мира Сорвино, Джимми Татро и другие. Премьера фильма запланирована на 11 июля 2019 года.

Ранее мы публиковали новый трейлер мистического сериала "Очень странные дела"В новом сезоне героям предстоит столкнуться с самым опасным монстром параллельного измерения и спасти мир от захватчиков. 

Видео: 20th Century Fox Russia

 

Теги: 20th century fox, 20th century fox russia, али рули, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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