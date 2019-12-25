Ученые приблизились к разгадке формирования уникального шторма на планете.

Трехмерная модель помогла объяснить формирование шестиугольной бури на Сатурне. Об этом рассказали ученые, которые изучили планету вместе с системой ее ледяных колец. На небесном теле фиксируется атмосферное явление, которое наблюдается с 1980-х годов. Впервые его засекла американская программа "Вояджер", затем - европейско-американская миссия Кассини-Гюйгенс в 2006 году.

Мы регулярно видим штормы на Земле, и они всегда спиралевидные, иногда круглые, но никогда не имеют шестиугольных сегментов или многоугольников с краями...Как образовалась такая большая система и как такая большая система может оставаться неизменной на этой большой планете? Ракеш К. Ядав, научный сотрудник лаборатории Блоксхэма в Гарвардском отделении Земли

Специалистам известно, что шестиугольный шторм составляет 20 тысяч миль в диаметре. Он ограничен полосами ветров, которые дуют до 300 миль в час. Аналогичного урагана не замечено ни на одной другой планете. Благодаря трехмерной модели специалисты приблизились к разгадке. Они отметили, что внутри Сатурна создаются маленькие вихри (циклоны), которые окружают более крупный поток ветра, дующего на восток северного полюса планеты. Он также имеет ряд штормов внутри. В процессе защемления струя воздуха превращается в шестиугольник.

Ученые назвали причину, почему инопланетяне не могут попасть на Землю.