Водитель не заметил ребенка в дверях автобуса.

Трехлетняя девочка умерла после того, как ее зажало в дверях автобуса в Ярославле. Об этом рассказали местные журналисты. По данным очевидцев, малышка попала в ловушку при выходе из транспортного средства. Инцидент зафиксирован около 15:27 дня 26 августа на остановке Улица Елены Колесовой. Водитель автобуса, следовавшего под номером 11, не заметил опасной ситуации и поехал дальше. Девочку попытались выдернуть пассажиры, но в результате она упала на асфальт. Затем ее переехали колесами.

С места аварии пострадавшую госпитализировали. У нее медики диагностировали закпрытую черепно-мозговую травму и другие повреждения. несколько часов ребенка оперировали, но спасти жизнь малышке врачи не смогли.

Мэрия города рассказала, что автобус, в котором произошла трагедия, относится к компании "ПАТП-1 города Ярославля".

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Фото: Piter.tv