Трехлетний мальчик потерял сознание на детской площадке в Купчино

Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму и отравление неизвестным веществом. Делом заинтересовалась полиция.

В странной истории с малолетним ребенком разбирается полиция Фрунзенского района. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчик, которому 3 года и 10 месяцев, был накануне около девяти часов вечера доставлен в Детскую больницу №5 имени Филатова. Скорая забрала ребенка с детской площадки у дома 33/5 по Бухарестской улице.

По словам 30-летней матери, сыну во время игры на горке резко стало плохо. Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму и отравление неизвестным веществом. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

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