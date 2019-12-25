  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Трехлетний мальчик потерял сознание на детской площадке в Купчино
Сегодня, 9:15
97
nastya960

Трехлетний мальчик потерял сознание на детской площадке в Купчино

0 0

Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму и отравление неизвестным веществом. Делом заинтересовалась полиция.

В странной истории с малолетним ребенком разбирается полиция Фрунзенского района. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мальчик, которому 3 года и 10 месяцев, был накануне около девяти часов вечера доставлен в Детскую больницу №5 имени Филатова. Скорая забрала ребенка с детской площадки у дома 33/5 по Бухарестской улице.

По словам 30-летней матери, сыну во время игры на горке резко стало плохо. Медики диагностировали у малыша закрытую черепно-мозговую травму и отравление неизвестным веществом. Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге у актера "Улицы разбитых фонарей" похитили ребенка.

Фото: pixabay

Теги: дети, ребенок
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии