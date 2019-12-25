Трех генералов отстранили от службы после ареста экс-главы полиции Камчатки

Двое из них выступили поручителями Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв.

Руководство Министерства внутренних дел России отстранило от должностей трех генералов полиии после ареста экс-главы УМВД Камчатского края Михаила Киселева. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат Государственной Думы Александр Хинштейн.

От своих должностей отстранены замначальника ГУ МВД Москвы генерал-лейтенант Андрей Понорец и начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, которые еще в 2017 году выступили поручителями Киселева при его включении в федеральный кадровый резерв, а также замначальника департамента госслужбы и кадров МВД генерал-майор Виталий Краснов. Александр Хинштейн, депутат Госдумы

Напомним, Кисилев был уволен с должности начальника УМВД России по Камчатскому краю в июне текущего года. Его задержали 3 августа. Киселеву вменяют превышение должностных полномочий. Кроме того, бывший полицейский подозревается в получении взятки в размере двух миллионов рублей. В Следственном комитете РФ полагают, что Киселев получил денежное вознаграждение за то, что скрыл факт изъятия неправомерно перевозимой рыбы, а также вернул товар владельцу.

Ранее признавшийся в убийстве человека депутат получил два месяца домашнего ареста.

Фото: Telegram / 112