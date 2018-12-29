Из пожара на Седова спасли пятерых: трое из них - дети

Квартира обгорела, но жертв пока что не обнаружили.

В Невском районе Петербурга спасатели вытащили трех детей из горящей квартиры. О происшествии заговорили местные жители. По данным очевидцев, пожар начался в многоэтажном здании по улице Седова, 27. Кроме детей экстренная служба вывела на улицу двоих взрослых. Такие сведения предоставлены пресс-службой ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился по трехкомнатной квартире около 18 часов вечера 17 января. Пламя ликвидировали за 20 минут. На месте работали 15 человек личного состава ведомства и три единицы спецтехники. Выгорело помещение с площадью в девять квадратных метров.

На данный момент данные о пострадавших уточняются.

Напомним, что дело нетрезвого стрелка на Володарском мосте перешло в Городской суд.

Фото: Piter.tv