Дело нетрезвого стрелка на Володарском мосте перешло в Городской суд

Мужчина хочет, чтобы на заседании присутствовали присяжные.

В Городском суде Санкт-Петербурга зарегистрировано уголовное дело о стрельбе на Володарском мосту. Инстанция определит степень вины местного жителя Дмитрия Лосева, который пьяным разгуливал по улице и обстреливал машины. Сам обвиняемый требует, чтобы заседание проводилось с участием суда присяжных. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Напомним, что бойня произошла 28 февраля 2018 года на территории Октябрьской набережной. Прохожим пришлось разбегаться в разные стороны, чтобы не попасть под обстрел. Злоумышленника остановили представители закона.

Отметим, что в течение двух месяцев, до апреля 2018 года предполагаемый преступник находился под арестом. Сотрудники Невского районного суда выехали в НИИ имени Джанелидзе, где находился подозреваемый, чтобы сообщить ему о заключении под стражу.

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