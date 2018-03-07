Стрелка с Володарского моста переводят в тюремную больницу

Дмитрий Лосев скоро "переедет" из отделения НИИ Скорой помощи в тюремную больницу.

Петербуржца Дмитрия Лосева, которого обвиняют в стрельбе под Володарским мостом переведут из НИИ Скорой помощи в тюремную больницу. В настоящее времяу палаты пострадавшего 42-летнего мужчины находится конвой. Напомним, что преступный инцидент произошел числа. Уже 30 апреля фигуранта взяли под стражу. Однако, из-за ранений подозреваемого суду пришлось провести выездное заседание в здании НИИ, чтобы лично огласить перед мужчиной решение. Сейчас мужчину обвиняют в покушении на жизнь двоих петербуржцев, а также на представителя закона.

Медики отметили, что Лосев продолжает находиться в тяжелом состоянии. У него повреждены печень, поджелудочная железа, надпочечник и поджелудочная железа. Врачи и оперативники не подпускают к нему жену. Общение с супругой Оксаной проходит через адвоката. Такую информацию предоставил “Петербургский дневник”.

Гражданская жена Лосева не знает, почему тот решил заняться выяснением отношений таким опасным способом. Несмотря на участие в чеченской кампании, бывший военный не проявлял жестоких наклонностей. Также женщина рассказала, что недавно Дмитрий устроился на работу, он хотел приобрести новую машину.

Напомним, что вооруженный конфликт начался из-за автомобильной аварии. Столкновение водителей привело к печальному результату: стрельбе с пострадавшими. Сотрудники следственного комитета установили, что Лосев находился в состоянии алкогольного опьянения. Оперативники добавили, что у мужчины было разрешение на ношение оружия.

Видео и фото: YouTube/Петербургский дневник

