В Петербурге трех автомобилистов с психическими заболеваниями лишат водительских прав

Управление транспортными средствами лицами, страдающими алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения.

В Петербурге трех автомобилистов с психическими заболеваниями лишат водительских удостоверений. Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В ходе проверки надзорным ведомством были выявлены 3 местных жителя, имеющих водительские удостоверения различных категорий, страдающих зависимостью от психостимуляторов. При этом, управление транспортными средствами лицами, страдающими алкоголизмом, наркоманией, психическими заболеваниями, создает реальную угрозу безопасности дорожного движения.

Прокуратура Выборгского района Петербурга направила в суд административные исковые заявления о прекращении права управления транспортными средствами указанными лицами.

Ранее у пьяного байкера из Петербурга прокуратура арестовала мотоцикл.

Фото: Piter.tv