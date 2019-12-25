У пьяного байкера из Петербурга прокуратура арестовала железного коня

У петербургского пьяного байкера арестовали его мотоцикл. Такое решение вынесла городская прокуратура.

Прокуратура Красногвардейского района утвердила обвинительный акт в отношении 40-летнего местного жителя. Он обвиняется по части 1 статьи 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

По данным следствия, обвиняемый был лишен водительских прав еще в декабре 2022 года. Однако в апреле этого года был замечен на своем мотоцикле в состоянии алкогольного опьянения.

По итогу прокуратура города наложила арест на мотоцикл обвиняемого, а дело передано в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

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