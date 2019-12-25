На Вознесенском задержали насильника из Хорватии, разыскиваемого Интерполом

Утром во вторник, 4 июля, в доме на Вознесенском проспекте сотрудники полиции и Интерпола задержали гражданина Хорватии.
Как стало известно Piter.TV, еще в 2022 году гражданин был объявлен в розыск Интерполом. В 2017 году предполагается, что он совершил навильственные действия сексуального характера в отношении девочки, которой на тот момент было 10 лет.
В Петербург мужчина приехал с целью работы. Сейчас он находится в отделении полиции, Инициатор розыска Интерпол и прокуратура Адмиралтейского района осведомлены о результатах поиска.
Ранее сообщалось, что 12-летний петербуржец обвинил пьяного дядю в сексуальном насилии.
Фото: unsplash.com
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