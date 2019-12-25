Требования обманутых дольщиков ГК "Норманн" рассмотрит следственный комитет

Дольщики объявили голодовку.

Обманутые дольщики проводили пикеты у Смольного с 23 октября. А накануне, 31 октября, два из них объявили о бессрочной голодовке. Возле недостроев они поставили трейлер, сообщается в группе акции"Голодовка СПб 31.10.2020" в соцсети.

Дольщики требуют согласовать проект достройки ЖК "На Заречной" и "Три апельсина". В воскресенье, 1 ноября, к протестующим с визитом приехал заместитель председателя комитета по строительству Евгений Барановский. Он пообещал осветить проблему на завтрашнем совещании в СК.

Согласовать проект не могут уже больше года: строительный комитет сдвигает сроки и не дает конкретной информации.

Участники акции отмечают, что их протест носит мирный характер и служит инструментом для привлечения внимания правительства города к их проблеме.

Ранее мы писали, что мужчина нарисовал огромное граффити с просьбой к Путину достроить проблемный ЖК в Мурино.

Фото: vk.com/public199877537