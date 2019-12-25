Александр Дрозденко озвучил требования к IKEA в случае её ухода с российского рынка

Губернатор Ленобласти подчеркнул, что шведская компания должна выбрать между продажей бизнеса и переводом активов в аренду.

Во время Балтийского регионального инвестиционного форума BRIEF"22 губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко озвучил варианты, к которым может прибегнуть шведская компания IKEA при уходе с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

Руководитель предложил шведам 2 варианта: либо полная продажа бизнес, либо передача активов в аренду. Дрозденко подчеркнул, что эти требования находятся в рамках закона.

Напомним, что "Inter IKEA" решила приостановить свой бизнес в РФ.Также она намерена продать 4 фабрики на территории страны, а из-за закрытия розницы работу потеряли многие сотрудники.

Ранее мы сообщили о том, что правительство Ленобласти планирует пополнить автопарк китайскими и отечественными автомобилями.

Фото: Правительство Ленобласти