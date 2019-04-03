Правительство Ленобласти планирует пополнить автопарк китайскими и отечественными автомобилями

По словам губернатора, регион планирует закупить несколько китайских автомобилей повышенной проходимости.

Правительство Ленобласти обновит свой автопарк отечественными и китайскими автомобилями. Об этом на Балтийском региональном инвестиционном форуме BRIEF"22 заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

По его словам, регион планирует закупить несколько китайских автомобилей повышенной проходимости, так как "Ленобласть большой регион, и в районы на какие-то проверки, включая лесной комплекс, строительство и так далее, выезжают не один и не два человека".

Также Александр Дрозденко отметил, что для правительства за первую половину года было приобретено более 70 или 75 автомобилей "Автоваза".

Фото: правительство Ленобласти