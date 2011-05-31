Дополнительные 850 млн рублей выделят из бюджета Петербурга на проведение президентских выборов

В общей сложности расходы Санкт-Петербургской избирательной комиссии предложено увеличить на 1,3 млрд рублей.

Расходы Санкт-Петербургской избирательной комиссии предложено увеличить на 1,3 млрд рублей, 850,8 млн из которых направят на оказание содействия в подготовке и проведении выборов президента РФ весной 2024 года. Соответствующую поправку к бюджету Северной столицы предложил внести губернатор города Александр Беглов.

Организация президентских выборов финансируется из федеральной казны, однако регионы имеют право направлять на эти нужды средства из собственного бюджета в части голосования и информирования избирателей.

Кроме того, губернатор предложил передать Горизбиркому ещё 454,5 млн на проведение региональных выборов. Всего в проекте бюджета на следующий год к первому чтению на эти цели было запланировано 1,6 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургский депутат предложил принудительно страховать электросамокатчиков.

Фото: Piter.TV