На охрану Мариинского дворца в начале 2024 года потратят 24 млрд рублей

От победителя требуется осуществление круглосуточной охраны объекта, а также работа в досмотровых зонах и на 14 постах охраны

Законодательное собрание Петербурга объявило тендер на оказание услуг по охране Мариинского дворца, в котором проходят заседания депутатов на период перового полугодия 2024 года. Судя по данным портала ЕИС, начальная цена контракта составляет 24,3 млн рублей.

Судя по техзаданию, от победителя требуется осуществление круглосуточной охраны объекта, а также работа в досмотровых зонах и на 14 постах охраны, два из которых будут функционировать исключительно в ходе пленарных заседаний. У всех охранников обязательно должно быть оружие.

За 2023 год на охрану Мариинского дворца направили свыше 41 млн рублей.

Ранее мы сообщили о том, что "Пассажиравтотранс" приобретёт партию электробусов за 4,2 млрд рублей.

Фото: Piter.TV