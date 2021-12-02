Трассу М-12 Москва - Казань могут продлить до Монголии

Таким образом будет обеспечен выход в Северный Китай через Монголию.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин на Втором Евразийском Конгрессе заявил, что трассу М-12 Москва- Казань могут продлить до Новосибирска с выходом к Монголии.

Хуснуллин подчеркнул, что таким образом у России практически будет обеспечен выход на Северный Китай через Монголию.

По словам вице-премьера, сейчас активно идет строительство трассы М-12 Москва - Казань - Екатеринбург с продлением до Тюмени и Челябинска. Предполагается, что строительство участка завершится в 2024 году.

Ранее мы писали, что сумма ущерба экологии в России в 2021 году может достичь 40 млрд рублей.

Видео: Второй Евразийский конгресс