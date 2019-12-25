В Росприроднадзоре начали подводить итоги года.

Сумма ущерба экологии в России в 2021 году может достичь 40 млрд рублей. Об этом глава Росприроднадзора рассказала журналистам в рамках пресс-конференции. Светлана Радионова объяснила, что на данный момент вся сумма не предъявлена загрязнителям, так как она рассчитывается планомерно.

Если говорить про ущербы, на сегодняшний момент у нас расчетов по бизнесу по экологии в целом порядка 40 млрд. Это говорит о том, что нам есть чем заниматься, а бизнесу есть над чем подумать. Светлана Радионова, глава Росприроднадзора.

Чиновница добавила, что более 48 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) будет образовано по итогам 2021 года. За последние три года обстановка практически не изменилась в отношении вопроса ТКО. Радионова полагает, что реформа движется медленными темпами. В текущем году профильное ведомство ждет данных по государственной отчетности. Ожидается приблизительно такие же объемы, какие фиксировались в 2020 году. Из 48,5 тонн ТКО доля "жилищных" - в районе 31 млн тонн.

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Фото: ТАСС

