М-10 в Ленобласти перекроют 31 августа и 1 сентября

На участке будут устанавливать искусственное освещение.

Движение по трассе М-10 между поселками Трубников Бор и Померанье в Тосненском районе Ленобласти перекроют 31 августа и 1 сентября. На участке будут устанавливать искусственное освещение.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", движение будет перекрываться не более чем на 15 минут.

Во вторник, 31 августа, с 15:00 до 15:15 дорогу перекроют на 601-ом километре. В среду, 1 сентября, с 11:30 до 11:45 и с 15:15 до 15:30 – на 600-ом километре.

Также до 27 августа в тоннеле дамбы ограничат движение.

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