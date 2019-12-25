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М-10 в Ленобласти перекроют 31 августа и 1 сентября
Сегодня, 9:03
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

М-10 в Ленобласти перекроют 31 августа и 1 сентября

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На участке будут устанавливать искусственное освещение.

Движение по трассе М-10 между поселками Трубников Бор и Померанье в Тосненском районе Ленобласти перекроют 31 августа и 1 сентября. На участке будут устанавливать искусственное освещение.

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", движение будет перекрываться не более чем на 15 минут.

Во вторник, 31 августа, с 15:00 до 15:15 дорогу перекроют на 601-ом километре. В среду, 1 сентября, с 11:30 до 11:45 и с 15:15 до 15:30 – на 600-ом километре.

Также до 27 августа в тоннеле дамбы ограничат движение.

Фото: pixabay

Теги: ограничения, трасса
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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