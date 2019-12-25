Трассу "Кола" временно перекроют в связи с разводкой моста через Свирь

Мост разведут 13 августа.

В пятницу, 13 августа, трасса Р-21 "Кола" будет перекрыта из-за разводки моста через реку Свирь. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Проезд будет закрыт с 11:00 до 13:10 для прохода вниз по реке негабаритного судна, максимальный высотный габарит которой составляет 21 метр.

Мост через реку Свирь у города Лодейное Поле находится на 236-м километре "Колы". Автомобилистов просят заранее планировать свой маршрут.

Ранее мы писали, что Дворцовый мост и Большой проспект П.С. окрасятся в цвета российского флага 22 августа.

Фото: Леноблводоканал