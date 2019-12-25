Трассу "Кола" перекроют на время разводки моста через Свирь

Мероприятия необходимы для прохода яхты Baron Brameus.

Во вторник, 16 июня, трасса Р-21 "Кола" будет перекрыта из-за разводки моста через реку Свирь. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Проезд будет закрыт с 08:50 до 10:50: в это время по реке пройдет яхта Baron Brameus, максимальный высотный габарит которой составляет 17,4 метра.

Отметим, мост через реку Свирь у города Лодейное Поле находится на 236-м километре "Колы". На переправе обеспечен проезд автомобильного и железнодорожного траспорта.

Ранее мы рассказали о том, что 1 июня трассу перекрывали на час.

Фото: Леноблводоканал