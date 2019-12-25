В Петербурге транспорт станет бесплатным для ветеранов с 26 по 28 января

Проезд станет бесплатным в честь мероприятий, посвящённых прорыву блокады Ленинграда и полному освобождению от фашистов.

Три дня в январе ветераны смогут бесплатно ездить на общественном транспорте. Об этом сообщила зампредседателя Комитета по социальной политике города Галина Колосова.

Проезд станет бесплатным 26-28 января в честь мероприятий, посвящённых прорыву блокады Ленинграда и полному освобождению от фашистов.

Ездить бесплатно можно будет на всех "социальных" маршрутах наземного транспорта и на метро.

В сентябре президент подписал указ о выплате 50 тыс. рублей блокадникам Ленинграда. Выплату приурочили к 80-летию открытия Дороги жизни.

Фото: Piter.tv