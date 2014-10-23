Для трамвайного парка в Шушарах нашёлся подрядчик

Завершить работы нужно до конца октября 2024 года.

Комитет по транспорту Северной столицы подвёл итоги конкурса на строительство трамвайного парка в посёке Шушары. Судя по данным портала госзакупок, Контракт за 119 млн рублей заключат с АО ПБ "Луч".



Депо будет находиться на Софийской улице чуть южнее развязки с КАДом. Исполнителю поручат выполнить инженерные изыскания и археологическую разведку участка. Согласно проекту, инвентарное количество вагонов для депо будет находиться в диапазоне от 50 до 100. Также внутри разместят административно-бытовой корпус, столовую, механизированную мойку, гараж-стоянку, трамвайные линии, КПП, ограждения, тяговые подстанции и трансформаторы котельную и ИТП.



Завершить работы нужно до конца октября 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что строительство школы на 550 мест в Московском районе оценили в 1,5 млрд рублей.



Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)