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Для трамвайного парка в Шушарах нашёлся подрядчик
Сегодня, 14:41
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Для трамвайного парка в Шушарах нашёлся подрядчик

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Завершить работы нужно до конца октября 2024 года.

Комитет по транспорту Северной столицы подвёл итоги конкурса на строительство трамвайного парка в посёке Шушары. Судя по данным портала госзакупок,  Контракт за 119 млн рублей заключат с АО ПБ "Луч".

Депо будет находиться на Софийской улице чуть южнее развязки с КАДом.  Исполнителю поручат выполнить инженерные изыскания и археологическую разведку участка. Согласно проекту, инвентарное количество вагонов для депо будет находиться в диапазоне от 50 до 100. Также внутри разместят административно-бытовой корпус, столовую, механизированную мойку, гараж-стоянку, трамвайные линии, КПП, ограждения, тяговые подстанции и трансформаторы котельную и ИТП.

Завершить работы нужно до конца октября 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что строительство школы на 550 мест в Московском районе оценили в 1,5 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: госзакупки, санкт-петребург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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