На Академика Лебедева прокладывают "бархатный" путь для трамваев

При ремонте путей применяется алюмотермитная сварка, за счёт которого можно создать бесстыковой путь.

На улице Академика Лебедева в Калининском районе полным ходом идёт ремонт трамвайных путей. Итогом работ станет создание "бархатного" пути для электротранспорта. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса, выложив видео с места работ.

При ремонте путей применяется алюмотермитная сварка, за счёт которого можно создать бесстыковой путь. Это делает ход трамвая бесшумным, при этом транспорт движется более быстро.

Работы затронули участок протяженностью 0,85 км, который длится от улицы Комсомола до Лесного проспекта.

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Видео: Telegram / Начальник транспортного цеха