Трамвайная пробка образовалась у "Пионерской"

В воскресенье, 15 марта, у станции метро "Пионерская" остановились друг за другом трамваи.
Об этом сообщили пользователи социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".
По словам очевидцев, причиной транспортного коллапса послужила поломка одного из трамваев.
Известно, что светофоры у метро также не работают. Движение автомобилей затруднено.
Ранее мы сообщили, что на ЗСД образовалась пробка из-за перевернувшейся бетономешалки.
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте
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