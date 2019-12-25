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Трамвайная пробка образовалась у "Пионерской"
Сегодня, 13:28
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arteliseev

Трамвайная пробка образовалась у "Пионерской"

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Движение автомобилей затруднено.

В воскресенье, 15 марта, у станции метро "Пионерская" остановились друг за другом трамваи. 

Об этом сообщили пользователи социальной сети "ВКонтакте" в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По словам очевидцев, причиной транспортного коллапса послужила поломка одного из трамваев.

Известно, что светофоры у метро также не работают. Движение автомобилей затруднено.

Ранее мы сообщили, что на ЗСД образовалась пробка из-за перевернувшейся бетономешалки.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте

Теги: пионерская, питер, поломка, пробка, трамваи
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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