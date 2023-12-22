"ПК Транспортные системы" представили тысячный "умный" трамвай "Богатырь-М"

Юбилейный трамвай будет перевозить горожан и гостей Петербурга по маршруту №60.

Сотрудники Невского завода электрического транспорта Петербурга собрали тысячный "умный" трамвай, который произвела компания "ПК Транспортные системы". Юбилейный трамвай "Богатырь-М" будет перевозить горожан и гостей Петербурга по маршруту №60, сообщил вице-губернатор Северной столицы Кирилл Поляков в своём Telegram-канале.

По словам Полякова, правительство Петербурга уделяет большое внимание развитию городского электрического транспорта. Благодаря поддержке президента России Владимира Путина и предоставленному федеральному инфраструктурному бюджетному кредиту, город активно закупает новые трамваи и троллейбусы, отдавая предпочтение отечественным поставщикам и производителям.

Наш "Горэлектротранс" уже получил более 218 трамваев и 87 троллейбусов производства "ПК Транспортные системы". А всего за последние два года городом закуплено свыше 470 новых троллейбусов и трамваев. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что под Московским вокзалом в Петербурге намерены проложить тоннель.

Фото и видео : Telegram / Кирилл Поляков