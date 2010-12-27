Трамваи временно не будут ходить по Троицкому мосту и Заневскому проспекту

Это связано с дорожными работами. Но они продлятся недолго.

На Дворцовой набережной и на Заневском проспекте будут проводиться дорожные работы. В связи с этим трамвайные маршруты в этих районах скорректируют. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс".

Трамваи перестанут ходить по Троицкому мосту 13-го июля с 00:00 до 10:00 и с 18:00 13-го июля до 5:00 15-го июля. Трамвай №3 отправится от конечной станции "Площадь Репина" до Инженерной улицы, а далее проследует по улице Белинского, Литейному проспекту, пересечет Литейный мост и поедет по улице Академика Лебедева, Лесному проспекту, Гренадерской улице, Большому Сампсониевскому проспекту и улице Смолячкова.

Ремонт на Заневском проспекте изменит маршрут трамвая №65. Его путь начнется от станции "Река Оккервиль" по действующей трассе, а затем поедет по Новочеркасскому, Среднеохтинскому, Полюстровскому и Пискаревскому проспекту. Далее трамвай проследует по улице Жукова, Кондратьевскому проспекту, улице Комсомола и улице Академика Лебедева. Конечная остановка - "Боткинская улица". Изменения будут действовать с 11:00 12-го июля до 5:00 15-го июля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на ремонт дорог в Петербурге в 2019 году дополнительно направят 2,4 млрд рублей.

Фото: Piter.TV