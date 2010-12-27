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На ремонт дорог в Петербурге в 2019 году дополнительно направят 2,4 млрд рублей
Сегодня, 15:30
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nastya960

На ремонт дорог в Петербурге в 2019 году дополнительно направят 2,4 млрд рублей

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Выделение дополнительной суммы позволит увеличить количество дорог в нормативном состоянии на несколько процентов.

На ремонт дорог в Петербурге планируют дополнительно выделить 2,4 миллиарда рублей. Об этом сообщил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

Выделение дополнительной суммы позволит увеличить количество дорог в нормативном состоянии на несколько процентов.

Ведь по указу президента России Владимира Путина, в нормативном состоянии к 2024 году должно быть 85% дорог. На данный момент этот процент в Петербурге составляет 64%.

Ранее на Piter.TV:  В Петербурге "Мостотрест" отремонтирует 39 объектов в 2019 году.
Фото: Piter.TV  

Теги: дороги, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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