Трамвайное движение по Старо-Петергофскому проспекту снова запустили со 2 июня

На участке от Обводного канала до площади Стачек закончили ремонтировать трамвайные пути.

На Старо-Петергофском проспекте завершился ремонт трамвайных путей. Электротранспорт снова курсирует по участку от Обводного канала до площади Стачек с пятницы, 2 июня. Об этом информирует пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Северной столицы.

Вчера прошла контрольная обкатка отремонтированного участка: его длина составляет 1,77 км. После проведённого ремонта трамваи стали двигаться в разы тише и быстрее.

Напомним, что ремонт длился 4 месяца. Специалисты демонтировали старое полотно и уложили вместо него новые трамвайные пути из термоупрочнённых рельсов российского производства. Кроме того, проезжую часть укрепили с помощью 11 тыс.кв.м. асфальтобетона.

Ранее мы сообщили о том, что на Бухарестской улице закончили ремонт трамвайных путей.

Фото: Telegram / Дороги|мосты|и метро СПб|