На Бухарестской улице закончили ремонт трамвайных путей

Трамвай № 49 возвращается на привычный маршрут.

На Бухарестской улице завершился ремонт трамвайных путей. Трамваи вновь будут курсировать по этой улице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс".

Трамваи начнут курсировать по участку Бухарестской улице от улицы Ярослава Гашека до улицы Димитрова с 13 мая. Транспортные средства выйдут на пути в пять утра. Маршрут № 49 возвращается.

Добавим, что участок на улице Ярослава Гашека от Купчинской улицы до Бухарестской будет закрыт до 1 июня. Поэтому трамвай № 45 пока ходит по временному маршруту.

№ 45: от к/ст "М. Балканская ул." по Бухарестской ул., ул. Салова и по действующей трассе до к/ст "пр. Юрия Гагарина" (с закрытием трамвайного движения по ул. Ярослава Гашека от Купчинской ул. до Бухарестской ул. с 05:00 13 мая до 05:00 1 июня). Пресс-служба ГУП "Горэлектротранс"

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Фото: Piter.tv